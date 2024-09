Gute Neuigkeiten für Schokofans in Villach! Am Freitag, dem 6. September, eröffnen Aylin und Erkan Öztürk das „Chocoland“ in der Villacher Bahnhofstraße. Auf rund 30 Quadratmetern gibt es zukünftig Schokofrüchte, Schokobecher, Waffeln und personalisierte, essbare Geschenke zu kaufen.

Idee kam im Urlaub

Im Türkeiurlaub hat die gelernte Pflegefachassistentin und Sozialbetreuerin Aylin Öztürk (31) das Konzept des „Chocoland“ kennengelernt. Mithilfe von zwei Schokobrunnen, gefüllt mit weißer und Vollmilchschokolade, werden den Kundinnen und Kunden frische Schokospieße oder Früchtebecher mit Schokolade angeboten. Weiters wird es verzierte Erdbeeren als Geschenk für jeden Anlass geben. Diese werden dann, unter anderem, mit bedrucktem, essbarem Papier verziert. Im Café wird man auch frisch gepresste Säfte, Kaffee und Frappés genießen können.

Eröffnet wird das „Chocoland“ am Freitag, die Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr.