Der Anblick ist vor allem bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Villacher Innenstadt seit Wochen ein Thema. In der Nikolaigasse ist ebenso lange ein Hauseingang zugemüllt. Der Umstand ist nicht nur ärgerlich, der Mann, der dafür verantwortlich ist, versetzt auch immer wieder Personen in Sorge. Er dürfte keinen Wohnort haben beziehungsweise diesen nicht nützen. Mehrere Obdachlosenmeldungen gingen an die Stadt Villach und die Kleine Zeitung.