Radfahrerinnen und Radfahrer dürfen seit knapp zwei Jahren an ausgewählten Kreuzungen bei Rot abbiegen. In den Benelux-Ländern oder der Schweiz gibt es die sogenannten „Grünpfeile“ oder „Rechtsabbiegerpfeile“ schon seit mehr als zehn Jahren. In Kärnten gab es diese Möglichkeit bis vor Kurzem nur in der Landeshauptstadt Klagenfurt – dort ist das Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrende an 16 Kreuzungen möglich, in Wien schon an mehr als 500 Stellen. Vergangene Woche startete jetzt auch Villach mit einem Pilotprojekt, an der Kreuzung Wiesensteig/Tiroler Straße darf nun auch bei Rot nach rechts auf den Radweg abgebogen werden.