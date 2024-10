Bei der Pressekonferenz zur Länderkonferenz der Referentinnen und Referenten für Kinder- und Jugendhilfe in Villach forderten die Vertreter aus Kärnten, Niederösterreich und Salzburg mehr Unterstützung vom Bund für die Kinder- und Jugendhilfe. „Es ist die gemeinsame Aufgabe aller“, betonte Kärntens Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) und forderte eine Mitfinanzierung durch den Bund, da bisher nur Länder und Gemeinden diese Last tragen. Der Beschluss wurde einstimmig, über die Landes- und Parteigrenzen hinweg gefasst. „Zwischen die Länder passt in dieser Sache kein Blatt, was mich sehr freut“, betont Schaar.