In Zusammenarbeit mit den Grundbuchexperten von IMMOunited hat die Plattform Willhaben die aktuellen Transaktionszahlen, Top-Deals sowie die größten Grundstücksverkäufe in Österreich untersucht. Analysiert wurde dabei das zweite Quartal 2024, also der Zeitraum zwischen Anfang April und Ende Juni. In absoluten Zahlen wurden die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen in Graz-Stadt, nämlich 389, registriert. Dahinter folgen Innsbruck-Land (229), Linz-Stadt (228) und Salzburg-Stadt (225).

Bezogen auf die Einwohnerzahl weist Hollabrunn (Niederösterreich) die meisten Verbücherungen auf. Klagenfurt-Stadt findet sich auf Platz 3, die wenigsten Transaktionen pro Kopf wurden indes im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verzeichnet.

Die teure Weinstraße

Ein Blick ins Grundbuch offenbart laut den beiden Unternehmen zudem, „dass die hochpreisigsten Wohnimmobilien in Tirol, Wien und Salzburg gehandelt wurden“. Bei den Häusern steht ein Einfamilienhaus in Jochberg (Tirol) um 34,7 Millionen Euro an der Spitze. Bei den Wohnungen wiederum sitzt mit Kitzbühel (4,2 Millionen Euro) ein anderer, aber sehr naheliegender, Tiroler Ort am Preisthron.

Die teuerste steirische Wohnimmobilie wurde im zweiten Quartal heuer übrigens in Ehrenhausen an der Weinstraße um 2,05 Millionen Euro verkauft. An der Kärntner Spitze liegt eine Wohnung in Velden. Diese wechselte um 2,6 Millionen Euro den Besitzer.

Das flächenmäßig größte Grundstück des zweiten Quartals 2024 wurde laut der Erhebung mit mehr als 247.791 Quadratmetern in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) verkauft.