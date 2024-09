Hochhaus an Hochhaus, viele parkende Autos auf schmalen Straßen, dazwischen ruhige Grünanlagen. Dass in der Wohngegend am östlichen Ende der Peraustraße in Villach seit 50 Jahren über 40.000 Papier- und Schreibartikel gelagert und verkauft werden, ahnen nur Eingeweihte. Der Betreiber, Karl Heinz Kuss, ist mittlerweile 84 Jahre alt und hält hier seit Jahrzehnten die Stellung.