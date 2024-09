Am gestrigen Dienstag, dem 24. September, fand am Nikolaiplatz in Villach zum zweiten Mal ein Flashmob der Floristiklehrlinge statt. Zwanzig Minuten lang zeigten die Lehrlinge im zweiten Lehrjahr ihr Können. Die Aktion, die österreichweit stattfand, soll auf eine Branche hinweisen, die mit Personalmangel und schlechter Bezahlung zu kämpfen hat.