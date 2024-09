Drei Männer sollen seit einem halben Jahr einen schwunghaften Handel mit Cannabis in Villach betrieben haben. Zwei afghanische Staatsangehörige (18 und 28 Jahre alt) sollen seit März 2024 bis zu 2,4 Kilogramm Cannabiskraut und rund 240 Joints an zumindest acht Abnehmer verkauft haben. Ein 19-jähriger Kroate habe als Vermittler fungiert. Alle wurden angezeigt, der 28-Jährige ist in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit.

Meldungen von Anrainern

Auf die Schliche war man dem Trio gekommen, nachdem mehrere Anrainer gemeldet hatten, dass sie im Bereich des Hauptbahnhofes Villach Suchtgift-Geschäfte beobachtet hätten. Die Örtlichkeit wurde daraufhin von der Polizei Villach in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Kärnten verstärkt überwacht.