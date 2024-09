Am Wochenende kam es in Kärnten zu mehreren Fällen von Gewalt gegen Frauen: Ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Klagenfurt ist verdächtig am Sonntag die Eltern seiner 20-jährigen Freundin gefährlich bedroht zu haben. Bei einer Aussprache des Paares in den Morgenstunden ging der Mann tätlich gegen die Frau vor. Laut Polizei hat er sie mit dem Kopf und Oberkörper gegen eine Wand gedrückt. Als er danach mit seinem PKW losfahren wollte griff die Frau ins geöffnete Fahrzeug auf der Fahrerseite und wurde kurzzeitig vom Fahrzeug mitgeschleift.

Dabei wurde sie im Bereich der Knie leicht verletzt. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Gegen den Mann wurde außerdem ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.

Mit Messer

Auch in Spittal kam es zu einem Übergriff: Ein 32-jähriger Mann wird beschuldigt seine 32-jährige Freundin mit einem Küchenmesser verletzt zu haben. Er wollte sie dazu nötigen die Wohnung ihrer 39-jährigen Freundin zu verlassen und fügte ihr einen Schnitt im Bereich des linken Unterarms zu. Ein ebenfalls anwesender 22-jähriger Mann ging dazwischen und konnte den Angreifer schlussendlich abwehren. Der Angreifer wurde dabei im Bereich des rechten Auges verletzt. Die Polizeibeamten nahmen den 32-jährigen Beschuldigten fest. Die 32-jährige Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Auch gegen diesen Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Vier Jahre Gewalt

In St. Kanzian erstatte eine 21-jährige Frau aus Bleiburg am Sonntag Anzeige, dass sie von ihrem 23-jährigen Ex-Lebensgefährten auf den Kopf geschlagen wurde. Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass die Frau die letzten vier Jahre fortgesetzter Gewalt, physisch und psychisch, durch ihren Ex-Lebensgefährten ausgesetzt war. Wieder wurde ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.