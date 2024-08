Nach der Tötung einer 49-jährigen Frau in Wien-Favoriten hat das Landesgericht am Dienstagvormittag Untersuchungshaft über ihren Lebensgefährten verhängt. Wie Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral auf APA-Anfrage erklärte, seien Tatbegehungs- und Fluchtgefahr als Gründe dafür angenommen worden. Der 39-Jährige soll seine Partnerin am Sonntag zuerst durch Schläge verletzt und letztendlich erwürgt haben. Der Mann hatte daraufhin selbst einen Notruf abgesetzt.

Bei Eintreffen der Berufsrettung in der Wohnung in der Nähe des Amalienbades konnte ein Notarzt jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen. Der Österreicher wurde daraufhin festgenommen und legte vor den Ermittlern bereits ein Geständnis ab. Details zum Motiv lagen auch Dienstagvormittag nach Einvernahme durch den Richter noch nicht vor. Die U-Haft für den 39-Jährigen ist vorerst bis zum 10. September befristet.