In der Nacht auf Sonntag, 45 Minuten nach Mitternacht, spielten sich wilde Szenen in Friesach ab. Ein schwer alkoholisierter und aggressiver 22-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan verletzte einen 25-jährigen Steirer aus dem Bezirk Murau durch einen Faustschlag am Mund. Als ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan versuchte die Situation zu beruhigen wurde er vom Angreifer in den linken Unterarm gebissen und ebenfalls verletzt.

Auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt er sich derart aggressiv, dass er trotz mehrmaliger Abmahnung schlussendlich festgenommen werden musste. Nach Ausnüchterung und anschließender Vernehmung wurde die Festnahme aufgehoben und von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.