Ein 16-jähriger Schüler aus Villach erstattete am Sonntag Anzeige, dass er seit längerer Zeit von einem 15-jährigen Burschen, ebenfalls aus Villach, gefährlich bedroht wird. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass er wenige Tage zuvor, am Donnerstag, nach der Schule von zwei Burschen zusammengeschlagen wurde. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um den 15-Jährigen und um einen 14-Jährigen aus dem Bezirk Feldkirchen. Die beiden Jugendlichen hatten ihrem Opfer vor seiner Schule in Villach aufgelauert.

Bei der Attacke erlitt der 16-Jährige Verletzungen im Bereich des Kopfes. „Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden“, hieß es am Sonntag vonseiten der Polizei.