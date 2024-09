Ein 58-jähriger stark alkoholisierter Mann aus Klagenfurt drang am Sonntag um 8.09 Uhr über die offenstehende Terrassentür in das Haus seiner 39-jährigen Ex-Frau in der Gemeinde Pörtschach ein.

Im Haus drohte er sie und ihren 43-jährigen Lebensgefährten umzubringen. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.