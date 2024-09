In der Nacht auf Sonntag, zwanzig Minuten nach Mitternacht lenkte ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt einen Pkw in offensichtlich alkoholisiertem Zustand auf der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt in Richtung Osten. Vermutlich an einem Randstein hatte er seine rechten Reifen beschädigt und war nur mehr auf der Felge unterwegs.

Als er nach links auf die Görtschitztalstraße einbiegen wollte fuhr er auf den Fahrstreifen für Linksabbieger übersah er einen an der Ampel stehenden Pkw, eines 29-jährigen Slowenen und krachte in das Fahrzeug. Durch die Wucht des Anpralls wurde dieser Pkw auf das vor ihm stehende Auto eines ebenfalls aus Slowenien stammenden 36-Jährigen geschoben.

Alle beteiligten Personen wurden leicht verletzt, nahmen jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch .An den Pkw entstand Sachschaden. Ein Alkotest beim 40-Jährigen verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.