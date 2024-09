Wie die Polizei am Samstag mitteilte beschädigten irgendwann zwischen Montag und Mittwoch unbekannte Täter eine Filialkirche in der Gemeinde Wernberg im Bezirk Villach. Die Fassade der Kirche, die Friedhofsmauer und die am Vorplatz der Kirche ausgelegten Pflastersteine wurden mit einer bräunlichen Substanz beschmiert. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.