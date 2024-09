In der Nacht auf Samstag stießen bisher unbekannte Täter in der Krumpendorfer Straße in Moosburg gewaltsam ein Verkehrszeichen um, welches in weiterer Folge auf einen Pkw fiel. Das Auto wurde dadurch beschädigt.

Umgerissen

Des Weiteren wurden auch in der Pestalozzistraße und in der Schlossstraße in Moosburg mehrere Hinweistafeln gewaltsam umgerissen und dadurch beschädigt. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht