Wahlplakate hängen meist an prominenten Plätzen, um von möglichst vielen Bürgern gesehen zu werden. Wer durch Villach fährt, sieht aktuell, dass die Wahlplakate der FPÖ zumindest in zwei Stadtteilen beschmiert worden sind. Konkret in Lind und bei der Autobahnauffahrt in Maria Gail.