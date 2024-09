In Kärnten ist der Wahlkampf drei Wochen vor der Nationalratswahl in vollem Gange. Bisher verlief er friedlich und ohne große Zwischenfälle. Doch nun wurden in Oberkärnten mehrere Plakate der Kärntner Volkspartei zerstört. Besonders betroffen seien die Aufsteller in den Ortsteilen Stampfen und Lassach in Mörtschach, in Winklern bei der Ortsausfahrt Richtung Mörtschach und im Ortsteil Tresdorf in Rangersdorf. „Ein Plakat wurde unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert, drei weitere Großplakate und zwei Transparente niedergestoßen und zerrissen“, informiert Martin Lackner, Wahlkreis-Spitzenkandidat der ÖVP und Bürgermeister von Heiligenblut. Er wurde am Samstag von einem Bekannten darauf aufmerksam gemacht. „Ich bin nach einem Termin gleich hingefahren, habe mir das angesehen und die Fotos der Landespartei geschickt“, erzählt er.