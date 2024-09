„Es waren immer wieder Explosionen zu hören“, sagt Alexander Scharf, Sprecher der Hauptfeuerwache Villach. Am Sonntag kam es in Kratschach (Villach) zu einem Großbrand: In einem Haus, in dem eine Werkstatt untergebracht war, brach ein Feuer aus. Meterhohe Rauchsäulen waren zu sehen.