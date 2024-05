Am Samstagabend gegen 20 Uhr mussten die Feuerwehren Arnoldstein, Seltschach-Agoritschach und Pöckau-Lind zu einem Waggonbrand am Bahnhof in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) ausrücken. Der Einsatzort lag direkt neben dem Rüsthaus, dadurch wurde der Brand besonders schnell entdeckt, wie die FF Arnoldstein berichtet.

Die Situation war nicht ungefährlich: Aufgrund eines technischen Defekts an einer Lok und an einer Oberleitung, entzündete sich eine Plane eines Waggons, der unter anderem mit Waschgranulat beladen war. Es folgte ein aufwändiger Feuerwehreinsatz, der bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags andauerte. Auch Verstärkung aus den Nachbargemeinden wurde sicherheitshalber angefordert.

Enorme Rauchschwaden © FF Arnoldstein/FB

„In der Erstphase wurde ein Löschangriff mit mehreren C-Rohren durchgeführt, um die angrenzenden Bereiche zu schützen. Weiters wurden die Feuerwehren Thörl-Maglern, Siebenbrünn-Riegersdorf, Fürnitz und Gödersdorf nachalarmiert“, berichtet die Feuerwehr Arnoldstein. Es folgte ein umfassender Schaumangriff, welcher den erwünschten Löscherfolg brachte. Auch der Landeschemiker wurde verständigt.

Um etwa 4 Uhr nachts konnte Brand aus gegeben werden und die Einsatzstelle wurde der ÖBB übergeben.