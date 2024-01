Nach einem Feuerwehreinsatz geriet ein FF-Kommandant ins Visier der Staatsanwaltschaft. Fast ein Jahr lang wurde gegen den Feuerwehrmann aus Kärnten ermittelt - wegen „fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst“. Vereinfacht gesagt, stand der Helfer im Verdacht, seine Arbeit nicht sorgfältig erledigt zu haben. Denn nach einem Löscheinsatz bei einem brennenden Haus ist das Feuer ein zweites Mal ausgebrochen. „Der Mann fährt mitten in der Nacht hinaus, um den Brand bei dem Haus zu löschen und dann wird ihm genau das Gegenteil vorgeworfen, nämlich einen Brand herbeigeführt zu haben. Das war natürlich eine enorme Belastung für meinen Mandanten“, sagt Anwalt Ulrich Nemec, der selbst Bezirksfeuerwehrkommandant von Klagenfurt Land ist. Sein Mandant ist sogar als Beschuldigter einvernommen worden. Obwohl solche Ermittlungen die absolute Ausnahme sind, „war der Fall für alle Feuerwehrleute in Kärnten brisant und wurde mit Spannung verfolgt. Auch andere hatten vielleicht ein ungutes Gefühl, weil ihnen klar wurde, dass sie als freiwilliger Helfer angreifbar sind.“ Doch nun ist die Entscheidung gefallen: Das Verfahren gegen den Feuerwehrkommandanten ist eingestellt worden. „Er hat kein Mitverschulden am Wiederaufleben des Brandes. Er hat seine Sache nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt“, sagt Tina Frimmel-Hesse, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.