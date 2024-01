Polizeibeamte waren am Montagnachmittag zufällig in der Nähe eines Einfamilienhauses, in dem plötzlich ein Brand ausbrach. Die Ursache ist noch unklar. Nach der Alarmierung der Feuerwehr drangen die Beamten ins Haus ein und brachten eine 16 Jahre alte Bewohnerin ins Freie. Sie und ein Polizist wurden danach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.

Die Freiwilligen Feuerwehren Seeboden, Lieserhofen, Tangern und Treffling konnten den Brand rasch löschen und drei Hunde aus dem Haus retten. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Durch den Brand entstand am Gebäude großer Sachschaden. Die Brandursachenermittlung ist nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Untersuchungen.