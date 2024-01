Im Juli 2023 hat es im Asylheim in St. Urban gebrannt. Zwei Stunden kämpfte damals die Feuerwehr gegen die Flammen. Einsatzleiter war Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ) 38 Menschen waren in der Unterkunft einquartiert. Nach dem Brand wurden die Personen – vorwiegend Frauen und Kinder – in anderen Quartieren in Kärnten untergebracht. Grund für den Brand war ein technisches Gebrechen der Kühlanlage.