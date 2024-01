Zu einem Feuerwehreinsatz kam es Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr beim Dietrichsteiner See in der Stadtgemeinde Feldkirchen. Eine 65-jährige Frau - sie stammt aus dem Bezirk Feldkirchen - betrat laut Polizeibericht alleine die gefrorene, aber dünne Eisfläche. Kurz darauf stürzte sie in das kalte Wasser. Die Frau konnte sich noch am Eis festhalten. Es gelang ihr aber nicht, sich aus eigener Kraft in Sicherheit zu bringen. Ihr Mann verständigte in der Folge die Rettungskräfte.

Appell an Bevölkerung

Die Einsatzkräfte konnten die Frau rund 20 Meter vom Ufer entfernt lokalisieren, schreibt die Freiwillige Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Mittels einer Steckleiter konnte die Frau gerettet werden. Die Frau musste rund 20 Minuten in ihrer misslichen Situation ausharren. „Unser erster Mann, der vor Ort war, ist in das Wasser hinein und hat die Frau herausgezogen“, sagt Fritz Nusser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen. Die 65-Jährige wurde in der Folge vom Notarzt erstversorgt und von der Rettung stark unterkühlt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Bislang ist unklar, warum die Feldkirchnerin die dünne Eisfläche betreten hat.

Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Tschwarzen und Waiern auch Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, sowie die Wasserrettung. Wolfgang Germ, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, appelliert, Eisflächen nicht zu betreten, denn die Einbruchgefahr sei aufgrund der dünnen Eisschicht und der milden Temperaturen extrem groß, zudem sei das Wasser extrem kalt.

Dieser Einsatz habe gezeigt, wie wichtig das Trainieren verschiedener Szenarien ist, denn: „Wir haben eine ähnliche Szene im Vorjahr geübt“, sagt Nusser.