Wüste Szene spielten sich am Freitagnachmittag um 13.30 Uhr in einem Linienbus in Klagenfurt ab. Eine Klagenfurterin fing während der Fahrt in einem Stadtwerkebus eine ihr unbekannte Frau (31) zu beschimpfen. So bedrohte die 60-Jährige die Frau unter anderem mit dem Umbringen und schlug ihr laut Polizeibericht mit der Faust ins Gesicht.

Als das Opfer den Bus verlassen wollte, wurde sie von der 60-Jährigen mit Gewalt daran gehindert. Den alarmierten Polizeistreifen gegenüber verhielt sie sich äußerst aggressiv und setzte mehrere Fußtritte gegen diese. Aufgrund ihres Verhaltens musste die Klagenfurterin vorläufig festgenommen werden.

Während der Aufnahme des Sachverhalts in der Polizeiinspektion Villacher Straße verletzte die 60-Jährige eine Polizeibeamtin durch Fußtritte unbestimmten Grades. Die Frau wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.