Eine 58-jährige amtsbekannte Villacherin wird verdächtigt bereits mehrere Diebstähle von Smartphones, Laptops, Brieftaschen und Gepäckstücken im Großraum Villach begangen zu haben. Am Sonntag mietete sie sich dann in einem Hotel in Velden ein und ging dort ebenfalls auf Beutezug.

Die Beschuldigte konnte durch Videoaufzeichnungen eines betroffenen Betriebes rasch identifiziert und nach örtlicher Fahndung in Velden festgenommen werden. In ihrem Hotelzimmer konnten mehrere Smartphones, ein hochpreisiger Laptop, Bargeld und ein Trolley mit Lebensmitteln sichergestellt werden. Der derzeitige Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Ermittlungen der Polizei werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht, die die Einlieferung der Frau in die Justizanstalt verfügte.