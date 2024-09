Seit mehr als vier Jahren sind Michael Hallegger und Angelina Tschische nun schon ein Paar. Seit Samstag tragen sie auch den gemeinsamen Nachnamen Hallegger. Der St. Jakober Vizebürgermeister gab seiner großen Liebe das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im Garten des Paares statt, kirchlich geheiratet wurde in den Bergen in der Nähe von Heiligenblut mit anschließender Feier beim Sagritzerwirt in Großkirchheim.