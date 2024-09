In der lebenswerten Stadt Kindberg fanden Pia Teuber-Weckersdorf und Andreas Monschein auf ungewöhnliche Weise zueinander. Bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt begegneten sich die beiden immer wieder und schon bald wurde klar, dass hier mehr als nur ein flüchtiges Interesse im Spiel war. Ihre Geschichte ist der beste Beweis dafür, dass Liebe immer ihren Weg findet.

Pia Teuber-Weckersdorf, eine engagierte Unternehmerin aus Kindberg, hat eine große Leidenschaft für Pferde und den Reitsport. Sie ist sowohl als Reitlehrerin als auch als begeisterte Dressurreiterin aktiv. Ihr Partner Andreas Monschein aus Erbersdorf, von Beruf Lehrer, zeichnet sich durch sein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr, zu seiner Liebe zum Klettern und seine Freude an der Musik aus.

Gemeinsame Zeit bei Spielen und Reisen

Gemeinsam teilen die beiden eine große Begeisterung für Exit-Spiele, Reisen und gemütliche Abende zuhause. Auch kulinarische Genüsse gehören zu den gemeinsamen Vorlieben.

Mit ihrem treuen Begleiter Lui bestritten sie die Hochzeit © Fototeam Puntigam

Das Paar teilt sich außerdem die liebevolle Verantwortung für ihren Hund Lui, der ihnen stets treue Gesellschaft leistet und sie manchmal doch auch ein wenig herausfordert.

Den Bund fürs Leben schlossen die beiden am 31. August in feierlichem Rahmen in Kindberg. Die Flitterwochen hat das frisch vermählte Paar im Süden verbracht.

