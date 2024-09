Prunkvoll, majestätisch und beinahe märchenhaft wirkt das Schloss Kornberg in Riegersburg. Gewöhnlich finden hier Führungen durch das Schloss und durch die Privaträumlichkeiten des Besitzers, Andreas Bardeau, Konzerte, Lesungen, Krimi- und Candle-Light-Dinner statt. Am Wochenende diente das Schloss jedoch als Hochzeitskulisse für Alexander Bardeau – Sohn des Schlossbesitzers – und Christina Sorgmann. Nicht nur die traumhafte Kulisse, sondern auch viele kleine Überraschungen von Freunden und Familie sorgten für einen unvergesslichen Tag.

Ein besonderer Ort zum Heiraten

Sie lernten sich über eine gemeinsame Freundin kennen, sind seit drei Jahren ein Paar und wohnen mittlerweile in Wien. Durch sein Aufwachsen auf dem Schloss war es Alexander Bardeau ein großes Anliegen, auf dem Familiensitz zu heiraten. Damit führte er eine Familientradition fort: Auch Georg Bardeau, sein älterer Bruder, hatte seine Trauung auf dem Schloss: „Deshalb ist es ein einzigartiger Ort für unseren besonderen Tag.“ Eine Hochzeit auf dem Schloss ist jedoch nicht nur Familienmitgliedern vorbehalten, ungefähr 30 Hochzeiten pro Jahr zählt Schlossbesitzer Andreas Bardeau.

Schloss Kornberg war bereits Schauplatz von Clubbings, Bierfestivals und zahlreichen Hochzeiten © Bardeau/ Flor

Umbauarbeiten für das Großevent

Obwohl dem Schloss, das über Standesamt, Kapelle und Schlosspark verfügt, Hochzeiten also nicht unbekannt sind, gab es für diese Trauung einige Umbauarbeiten. Durch die schlechte Wetterlage wurden die Feierlichkeiten vom Schlossinnenhof in den ersten Stock verlegt, dafür mussten alle Räume ausgeräumt und umdekoriert werden. Die Hochzeitstafel wurde in Zimmern aufgebaut, die eigentlich für die Schlossführungen zur Verfügung stehen, wobei besonders auf die Einrichtung (teils über 150 Jahre alt) geachtet werden musste. „Wir haben alles abfotografiert, damit man nachher weiß, wo alles gestanden ist“, erzählt eine Mitarbeiterin des Schlosses.

Mit vereinten Kräften

Da bei dieser Hochzeit 180 Gäste erwartet wurden, mussten zudem Tische, Stühle sowie Geschirr und Gläser von umliegenden Betrieben ausgeborgt werden. Die Dekoration übernahm die Blumenhandlung Rosenkavalier aus Feldbach und sie kümmerte sich auch um die gesamte Dekoration des Schlosses.

Einige Tische, Stühle und Geschirr wurden von umliegenden Betrieben ausgeborgt © Bardeau

Die Arbeiten dauerten noch bis in die frühen Morgenstunden des Samstags an. Das Restaurant musste in den Gang verlegt werden und die Disco wurde in den Räumlichkeiten aufgebaut, in der sich normalerweise die Küche befindet. „Eigentlich wurde alles um- oder ausgeräumt, aber das hat sich natürlich gelohnt“, erzählt die Mitarbeiterin. Damit alles rechtzeitig fertig wurde, packten nicht nur das gesamte Team, sondern auch Freunde des Brautpaars mit an.

Nicht nur für Alexander Bardeau, auch für seinen Vater ist die Hochzeit des Sohnes auf Schloss Kornberg von großer Bedeutung. Auch wenn die Aufbauarbeiten etwas an den Nerven zehrten, sei im Endeffekt alles gut gelaufen und er sei sehr stolz, da auch die ganze Familie zu Besuch gekommen war. Verwandte aus Spanien und weitere Adelige nahmen an der Zeremonie teil.

Zahlreiche schöne und überwältigende Momente

Die Atmosphäre der Hochzeit beschreibt das Brautpaar als angenehm und wunderschön. „Wir haben die Festlichkeit vor traditionelle Verpflichtungen gestellt, um mit unserer Familie und Freunden ein unbeschwertes Fest genießen zu können. Und das haben wir auch“, erzählen die beiden. Einige Familientraditionen, das Setzen eines Hochzeitsbaumes im Park, ein Überraschungsfeuerwerk von Freunden und die Rede des Trauzeugen, sorgten für viele berührende Momente. Fragt man das Brautpaar, welcher Moment besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Antwort für Alexander Bardeau und Christina Sorgmann klar: „Das Eintreffen von Familie und Freunden. Da ist viel Anspannung abgefallen.“