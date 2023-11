Von 80 Kunsthandwerkern angefertigt, können Tausende weihnachtliche Objekte aus Glas, Holz, Stein oder Textil in der traditionellen Weihnachtausstellung auf Schloss Kornberg bewundert werden. Die Ausstellungsgestalter haben die kreativen Objekte so aufgebaut, dass sie wie entlang eines Wanderweges besichtigt werden können. In einem eigenen Bereich des Schlosses befindet sich eine Sonderausstellung, in der weitere Geschenkideen für die Festtage gezeigt werden.