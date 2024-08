Dinge zu verlieren ist ärgerlich, für den kleinen Emil (2) ist es aber ein wirkliches Drama. Beim Spaziergang vom Veldener Bahnhof über die Seepromenade passierte es und der blaue Oktopus ging verloren. Seine Mutter Georgina Orsolya Borbely versucht nun via Facebook das verlorene Stofftier wiederzufinden.

„Emil hat den putzigen Oktopus im Kroatien-Urlaub vom Restaurantmanager vom Hotel ‚Aminess Maestral‘ in Novigrad geschenkt bekommen, weil er so traurig war, dass der Kids Club geschlossen war“, erklärt die Mutter des 2-Jährigen. „Er hat ihn immer dabei gehabt, hat mit ihm gespielt und auch mit ins Bett zum Kuscheln mitgenommen“, ergänzt sie. Verloren gegangen dürfte „Mirami“ am Bahnhof, am Weg vom Bahnhof zur Seepromenade oder entlang des Sees“, erzählt Borbely.

Die Mutter bittet um Mithilfe und würde „Mirami“ gern wiederfinden. Frau Borbely ist per Mail erreichbar, der Oktopus kann aber auch im Veldener Fundamt, am Seecorso 2, abgegeben werden.