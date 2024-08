Mittwoch gegen 17.45 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf der Wörthersee-Süduferstraße L 96 von Velden kommend in Richtung Reifnitz. Zeitgleich fuhr eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Kurz vor Maria Wörth kam der Motorradlenker in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab, wodurch es zur Kollision kam.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 17-Jährige vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.