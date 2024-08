In der Nacht auf Donnerstag gegen 00.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Klagenfurter mit seinem Moped in Klagenfurt auf der Lastenstraße in Richtung Süden. Als er in die Flatschacher Straße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle, kam über die Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen den Randstein. Beim folgenden Sturz prallte er gegen einen Zaun hinter dem Gehsteig.

Der Unfallhergang konnte von einer Polizeistreife beobachtet werden. Der Mann zog sich zumindest oberflächliche leichte Verletzungen zu, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.