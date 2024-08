Mittwoch gegen 10 Uhr lenkte ein 66-jähriger Klagenfurter seinen Pkw auf der Tainacher Landesstraße L 115 aus Richtung Tainach kommend. An der Kreuzung mit der Packer Bundesstraße wollte er nach links in Richtung Klagenfurt abbiegen. Dabei übersah er ein Sattelfahrzeug, gelenkt von einem 50-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt. Das Sattelfahrzeug touchierte den Pkw links am Heck, wodurch sich das Fahrzeug um die eigene Achse drehte und sich hochkant mehrmals überschlug. Der Pkw blieb an der Böschung nördlich der Bundesstraße seitlich liegen.

© Ff Grafenstein

Der 66-Jährige konnte durch die Einsatzkräfte aus dem Wagen befreit werden und wurde anschließend vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden und wurde später abgeschleppt. Alkotests mit allen Unfallbeteiligten verliefen negativ. Im Einsatz standen neben der Polizeistreife und dem Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Grafenstein, Poffersdorf und Pischeldorf mit insgesamt 40 Einsatzkräften.