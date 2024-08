Ein schwerer Unfall am Dienstagabend im Schweizer Kanton St. Gallen endete für eine 84-jährige Kärntnerin tödlich. Am Steuer des Unfallfahrzeugs saß eine 56-jährige Steirerin. Ebenfalls im Auto befanden sich ein 63-jähriger Mann, sowie eine 54-jährige Frau. Der Beifahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 54-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.

Zweistündige Fahndung nach Unfalllenkerin

Zu dem Unfall war es auf einer Bergstraße Richtung Voralp gekommen. Hier kam das Auto der 56-Jährigen aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Baum. Die 84-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die steirische Lenkerin konnte zunächst nicht am Unfallort angetroffen werden und wurde daher zur Fahndung ausgeschrieben.

Rund zwei Stunden später wurde sie von den Polizisten in der Nähe gefunden und festgenommen. Sie war ebenfalls verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Kantonspolizei St. Gallen hatte sie sich in einem „fahrunfähigen Zustand“ befunden. Daher wurde ein Blut- und Urintest angeordnet. Ihre Schweizer Fahrerlaubnis wurde ihr aberkannt. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen angezeigt.