Am Dienstagnachmittag gegen 14:40 Uhr war ein 33-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Fischeraustraße Richtung Nordwesten unterwegs. Eine 37-jährige Grazerin kam ihm in einer Rechtskurve auf dem E-Scooter entgegen. Beide versuchten in dieselbe Richtung auszuweichen. Beide stürzten. Ob es zu einem Zusammenstoß gekommen ist, ist derzeit noch unklar und wird noch ermittelt. Die Frau hat sich bei dem Sturz schwer verletzt und muss im UKH Graz stationär versorgt werden. Der Radfahrer kam mit leichten Verletzungen davon und lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Kollision im Kreuzungsbereich

Gut zwei Stunden später krachte es schließlich im Bezirk Wetzelsdorf. Ein 22-jähriger Iraker, der in Graz lebt, bog mit seinem Auto gegen 16:30 Uhr auf die Wetzelsdorfer Straße Richtung Osten ein. Auf der Kreuzung zur Alten Poststraße prallte er mit einem LKW zusammen. Laut Zeugenaussagen dürfte der 22-Jährige zu schnell gefahren sein und das gelbe Ampellicht missachtet haben. Der PKW-Lenker sowie der 31-jährige LKW-Fahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurden verletzt und mussten ins UKH Graz gebracht werden. Alkoholisiert war keiner der beiden Fahrer.