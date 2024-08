Rund um Mariazell sind viele Motorradfahrer unterwegs, das Gebiet dort ist ein Eldorado für Biker. Damit bleiben auch Unfälle nicht aus, diesen Sommer gab es bereits mehrere Schwerverletzte. Vergangenen Montag ist wieder etwas passiert: Auf der B 20 kam ein 18-jähriger Lenker in einer Linkskurve aufgrund der nassen Fahrbahn zu Sturz.

Der junge Mann aus dem Bezirk Weiz erlitt dabei schwere Verletzungen „Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den anwesenden Notärzten flog das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 17 den Verletzten in UKH Kalwang“, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei. Im Einsatz waren auch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Mariazell und Gollrad.

Totalsperre der Straße

Auf der Straße mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden, auch die fachgerechte Entsorgung des Motorrades

übernahmen die Wehren. Die Straße war am späten Vormittag etwa eine Stunde lang für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. Schon im Juli gab es eine Serie an Unfällen im Raum Mariazell – teils gleich drei an einem Tag. Auch damals wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.