Ein 77-jähriger Motorradlenker aus Amstetten, Niederösterreich, war am Freitagabend auf der B20 kurz vor Gußwerk in Mariazell unterwegs, als er in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch das Rote Kreuz Mariazellerland mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 15 ins Landesklinikum Amstetten geflogen.