Montagfrüh sind im Grazer Bezirk Straßgang ein E-Scooter und ein Auto zusammengekracht. Der Autolenker – ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung – war um kurz vor 7 Uhr auf der Gradnerstraße in Richtung Osten unterwegs. Als er auf Höhe der Hausnummer 124 einbog, kollidierte er mit einem 14-jährigen Grazer auf dem E-Scooter. Er habe den Jugendlichen am Geh- und Radweg der Gradnerstraße nicht gesehen, gab der Autolenker an. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung wurde er in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert.