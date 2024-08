In der Steiermark liefen in den vergangenen Wochen die Klimaanlagen auf Hochtouren und in den Schwimmbädern bleibt kein Fleck Liegewiese unbelegt. Die Hitze setzt aber nicht nur vielen Menschen und Tieren zu, sondern kann zu einer echten Gefahr werden – vor allem im Straßenverkehr. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria, die die Anzahl der Verkehrsunfälle je nach Außentemperatur erhoben hat. Konkret geht es um einen Vergleich zwischen sogenannten Hitzetagen, an denen es über 30 Grad hatte und Tagen, an denen das Thermometer nur auf unter 30 Grad kletterte.