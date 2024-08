Hitze nicht nur in den Städten und im Tal, sondern auch auf den Almen und Bergen. Auf hohe, hitzebedingte Einsatzzahlen muss die Kärntner Bergrettung derzeit verweisen: „Leider hatten wir in den letzten Tagen und Wochen einige dramatische und tragisch verlaufene alpine Rettungseinsätze, viele davon standen in Verbindung mit medizinischen Problemen, ausgelöst durch sommerliche Hitze.“ Personen mit Herz-Kreislaufproblemen, dehydrierten, erschöpften Wanderern muss geholfen werden. Zuletzt kam es laut Polizeimeldung am Samstag am frühen Nachmittag bei einem 65-jährigen Wanderer auf der Koralm trotz Reanimationsmaßnahmen zum Herz-Kreislauf-Stillstand.