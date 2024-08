Die Polizei fahndet derzeit nach einem Supermarkt-Dieb: Der unbekannte Mann wurde im Mai in einem Supermarkt in der Fischlstraße in Klagenfurt dabei beobachtet, wie er Lebensmittel (unter anderem zwei Flaschen Alkoholika) in seine Umhängetasche bzw. in seine Hostentasche steckte. Im Kassenbereich, wo er nur einen Teil der Lebensmittel bezahlen wollte, wurde er von einer Ladendetektivin erwischt und aufgefordert, seine Tasche zu öffnen und alle darin befindlichen Lebensmittel zu bezahlen. Dies versuchte der Unbekannte zu verhindern, indem er der Ladendetektivin einen wuchtigen Stoß gegen den Oberkörper versetzte, sodass diese gegen einen Warenstapel taumelte.

Die Polizei bittet um Hinweise © LPD Kärnten

Auf der Flucht gestürzt

Der unbekannte Täter versuchte daraufhin aus dem Geschäft zu flüchten, um sich die gestohlenen Lebensmittel zu erhalten. Dabei kam er zu Sturz und wurde in weiterer Folge von einer Mitarbeiterin des Supermarkts und der Ladendetektivin angehalten. Der Mitarbeiterin des Supermarkts gelang es in weiterer Folge, die Tasche aus seiner Hand zu reißen. Durch das Gerangel konnte sich der Unbekannte jedoch aus der Anhaltung entreißen und das Geschäft in unbekannte Richtung verlassen.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts erteilte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anordnung zur Veröffentlichung der Lichtbilder der Überwachungskamera. Eventuelle Hinweise werden auf der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße unter der Telefonnummer 059133/2585 entgegengenommen.