Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr schnitt ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau Holz im Wald seines landwirtschaftlichen Betriebes in Großkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über die Motorsäge und versetzte sich selbst einen Schnitt in die linke Schulter. Der Mann fuhr noch selbstständig zu seinem nahe gelegenen Wohnhaus, wo sofort der Rettungsdienst verständigt wurde. Nach Versorgung durch das Rote Kreuz wurde der Mann vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz geflogen.