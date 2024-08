Die Fahrgastzahlen der Villacher Bussi-Linien haben einen Anstieg verzeichnet. Von Juli 2023 bis Juni 2024 wurden insgesamt 1,2 Millionen Fahrgäste gezählt, 700.000 in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres. Der April markierte den Bestwert mit 131.131 Fahrgästen. Der Vergleich zwischen dem Jahr 2023 und dem aktuellen Jahr zeigt eine Steigerung der Fahrgastzahlen: Im ersten Quartal lag die Zunahme bei 29 Prozent, im zweiten sogar bei 41 Prozent. „Die Investitionen der Stadt in den öffentlichen Verkehr, in Radinfrastruktur, Mikro-ÖV und den Bus-Taktverkehr leisten einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) über die positiven Entwicklungen.

Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh (Erde) ergänzt: „Das starke Plus ist die erfreuliche Folge unserer Bemühungen. Dennoch arbeiten wir stetig daran, das Öffi-Angebot weiter zu attraktiveren. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das Angebot in Anspruch nehmen und so zum Klimaschutz beitragen.“

Ein weiteres Angebot ist der kostenlose Sommerbus, der noch bis Ende September fährt. Villacherinnen und Villacher können diesen mit der Sommerbuskarte kostenlos nutzen und so zu den Villacher Strandbädern am Faaker See gelangen. Die Sommerbuskarte ist im Bürgerservice im Rathaus sowie im Bussi-Büro am Hans-Gasser-Platz erhältlich.