Von 21. August bis 8. September gastiert der Zirkus „Louis Knie“ wieder am Villacher Wasenboden. Seit letzter Woche wurden bis zu zehn Freikarten an private und offizielle Adressen versandt, darunter auch an die Kleine Zeitung Villach. Allerdings haben findige Empfänger der Karten versucht, diese auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu verkaufen – ein illegaler Versuch, der für Verwirrung sorgt. Das Weitergeben der Freikarten ist hingegen unproblematisch und erlaubt.

Zusätzlich kursieren falsche Informationen in den sozialen Medien, wonach die Aktionskarten an der Kasse gegen Bezahlung in Tickets umgetauscht werden müssten. Dies wurde vom Zirkus dementiert: „Wie auf den Karten ersichtlich, müssen die Tickets bis spätestens 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn umgetauscht werden. Das ist kostenlos. Wer erst zehn oder fünf Minuten vor Beginn erscheint, muss damit rechnen, dass wir voll sind oder einen Aufschlag von fünf Euro verlangen“, erklärt ein Sprecher des Zirkus.

Neues „magisches“ Programm

Das neue Programm „It‘s magical“ ist vielversprechend. So wird der Meister der Illusionen, Magier Christofer Eötvös, mit seinen Tricks die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen und Vioris Zoppis mit seiner Luft- und Wasserakrobatiknummer in schwindelerregenden Höhen das Publikum verzaubern. Die Gruppe Los Ortiz betritt die Manege mit ihrem Todesrad und balanciert auf dem Hochseil, während Österreichs erste Sieben-Mann-Pyramide spektakuläre Stunts präsentiert.

Direktor Louis Knie wird mit seiner Pferdenummer die Anmut und Schönheit der Tiere in den Mittelpunkt stellen. Darüber hinaus bietet die Show eine Vielzahl weiterer Acts, darunter eine visuelle Reise mit der Laser Show von Ksenia, Sergei wird mit seinem Flying Pole Act durch die Luft schweben und Andrea Navratilova in einer waghalsigen Vertikalseilnummer beeindrucken. Clown Jimmy Folco sorgt mit seinem Humor und seiner Mimik für herzliche Lacher. Die Dolly Power Dancers werden mit ihren Tanznummern und Energie die Manege in einen wahren Tanzrausch versetzen.

Termine und Karten

Die Premiere findet am Mittwoch, 21. August, um 18 Uhr statt. Bis Sonntag, 8. September, finden die Vorstellungen immer mittwochs um 18 Uhr, donnerstags bis samstags um 15.30 Uhr sowie um 19 Uhr und sonntags um 14.30 Uhr sowie 18 Uhr statt. Einige Karten für die Vorstellung am kommenden Samstag, 24. August, um 19 Uhr liegen noch im Büro der Kleinen Zeitung Villach in der Freihausgasse 10 auf. Weitere Karten sind online unter www.louisknie.com erhältlich.