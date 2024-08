„Manage frei“ hieß es bis vor Kurzem in der Kärntner Landeshauptstadt – vom 26. Juli bis 11. August gastierte der Circus Knie mit seiner Show „It´s magical“ am Klagenfurter Messegelände und zog mit seinen artistischen Darbietungen die Massen an. Eine der Attraktionen: die Pferdedressur, bei der der Chef höchstpersönlich mit neu choreographierten Darbietungen, bei denen vor allem die Schönheit und Eleganz der Araberhengste in den Vordergrund gestellt wird, begeisterte. Knies Freiheitsdressuren wurden bereits mehrfach bei internationalen Circusfestivals ausgezeichnet.