Von 18. bis 24. September blickt die Modewelt nach Mailand. Namhafte Designer aus der ganzen Welt präsentieren in der italienischen Metropole ihre Damenkollektionen für den Frühling und Sommer 2025. Mittendrin statt nur dabei ist Laura-Sophie Lang, eine 20-jährige Studentin aus Klagenfurt.

In der Modewelt ist sie schon längst keine Unbekannte mehr. Die im steirischen Weiz geborene Lang stand in Mailand bereits vor den Linsen der Top-Fotografen Teo Greenberg und Vanessa Caimi, lief für die Designerin Erika Suess und wurde Anfang des Sommers für das Modelabel „Gucci“ in die italienische Modehauptstadt eingeflogen. Den begehrten Kampagnen-Job bekam sie nicht, trösten darf sie sich aber mit der Teilnahme an der Fashion Week, bei der ihr die größten Namen der Modewelt bei der Arbeit genau auf die Finger schauen werden.

Die besten Bilder der Mailänder Fashion Week 2023

Agenturchef freut sich über Engagement in Mailand

Lang steht bei der Agentur „1st Place Models“ unter Vertrag. Agenturchef Dominik Wachta darf neben ihr noch 14 weitere Models nach Italien schicken. Fünf weitere wurden bereits für die Fashion Week in Paris gebucht. „Das fühlt sich fast an wie 20 Goldmedaillen für Österreich bei den Olympischen Spielen. Es ist wirklich eine Freude, mit so vielen so tollen Models zusammenzuarbeiten. So viele Models mit so viel Potenzial wie zurzeit, habe ich in meinen 25 Jahren als Modelmanager noch nie unter Vertrag gehabt. Ich bin einfach stolz auf die Mädchen“, sagt Wachta.

Lang, die Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Klagenfurt studiert, geriet zufällig in die Modewelt. Das steirische Topmodel Sarah Schmidt entdeckte sie im Zug, daraufhin folgte ein rascher Aufstieg in der heimischen und internationalen Modewelt. Am 18. September läuft sie in Mailand im Zuge des österreichischen Showblocks, anschließend bleibt sie für weitere Jobs in Italien.