Heute, 20. August, gegen 13 Uhr wurden die Hauptfeuerwache Villach, FF Vassach und FF Töplitsch zu einem Einsatz auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach alarmiert. Ein Reifen eines Autoanhängers, der mit einem Klein-PKW beladen und von einem Wohnmobil gezogen wurde, geriet 600 Meter vor dem Ende des Oswaldibertunnels aufgrund eines Reifenplatzers in Brand. „Der Fahrer des Gespanns, ein Feuerwehrmann, zeigte in dieser Situation Ruhe und Geschick: Er konnte das Gespann rechtzeitig aus dem Tunnel manövrieren und mit einem Feuerlöscher den Brand eindämmen, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen“, heißt es seitens der Feuerwehr.