Im September 1991 eröffnete Michael Wurzer in der Magdalener Straße sein eigenes Fitnessstudio, damals noch unter dem Namen „Die Fabrik“. Als Bodybuilder wollte er ein Studio haben, das seiner Vision entspricht und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Das Studio entstand in einer alten Gerberei, wurde stetig erweitert und ausgebaut, mittlerweile stehen vier Etagen zur Verfügung. 2002 erfolgte die Eingliederung in den weltweit größten Fitnessverbund „Injoy“, eine Entscheidung, die er nie bereut hat.

„Ich liebe meinen Beruf“

Mittlerweile gibt es zwei von ihm geführte Studios, jenes in Magdalen und das „Injoy Lady“ in der Tiroler Straße. Das Hauptstudio umfasst 2.500 Quadratmeter Trainingsfläche, die stetig weiterentwickelt wird. „Sich immer besser machen, das ist mein Anspruch an mich selbst. Ich liebe meinen Beruf und gehe jeden Tag gerne in die Arbeit“, erklärt Wurzer. Mit ihm wird auch das Publikum älter. „Damals bei der Eröffnung vor 33 Jahren war das Durchschnittsalter noch 27 Jahre, jetzt liegt es bei 54 Jahren“, erklärt der ehemalige Bodybuilder, der jeder Altersgruppe die richtigen Trainingsformen aufzeigt.

Täglich findet man den Inhaber in seinem Fitnesscenter in der Magdalener Straße © Helmuth Weichselbraun

Seine Kunden sind zwischen neun und 99

Die Anfänge waren für ihn nicht immer leicht. Anfangs noch alleine, kann er heute 32 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten. „Mir ist wichtig, dass Menschen sich bewegen, weil es nicht nur für den Körper wichtig ist, auch für den Geist und die Seele. Egal ob Kunden oder Mitarbeiter, im Studio soll man Spaß an der Bewegung haben und sich wohlfühlen“, ergänzt der Villacher.

Über Zahlen schweigt er, gibt aber doch bekannt, dass das jüngste Mitglied im Fitnesscenter neun Jahre und das älteste Mitglied 99 Jahre alt ist. Wichtig ist ihm, dass sein Studio nicht als reines Gerätestudio gesehen wird, sondern als Multikomplexanlage mit umfassender Betreuung verstanden wird. „Als Unternehmer denkst du dauernd an die Firma und wie sie sich für die Kunden am besten weiterentwickeln kann. Da bleibt nicht viel Zeit für Freizeit. Das Gute an meiner Tätigkeit ist, dass ich meinen Hund mit in die Arbeit nehmen kann“, erzählt Wurzer.