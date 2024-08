Die Wogen sind noch lange nicht geglättet. Das „Schutz- und Nutzungskonzept Wörthersee“ der Abteilung 12 , Wasserwirtschaft des Amtes der Kärntner Landesregierung, sorgt weiterhin im vielzitierten Sommerloch für Wirbel und Gesprächsstoff. Wie berichtet, sieht das Land Motorboote für den ökologischen Zustand des Sees kritisch, ein Verbot steht im Raum. Stinksauer davon zeigen sich nun die vielen betroffenen Unternehmer aus Velden, die sich „benachteiligt und davon überrascht“ sehen. „Die Wirtschaft muss aufstehen. Wir wollen und müssen in Velden größer denken und zusammenhalten. Und da hilft so eine Diskussion mitten in der Hochsaison nicht“, sagt Hotelierin Renate Wrann infolge eines Wirtschaftsstammtisches, den sie vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat.